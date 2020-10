Covid-19, coro di Santa Cecilia in quarantena: un’artista è positivo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Covid-19, stop forzato per il coro di Santa Cecilia a Roma. Un’artista, infatti, è risultato positivo al coronavirus. Adesso cambia il programma settimanale con una modifica per il concerto in programma nel fine settimana. Il Coro di Santa Cecilia, una delle principali orchestre italiane, è attualmente in quarantena preventiva per dieci giorni. Il Covid-19 non … L'articolo Covid-19, coro di Santa Cecilia in quarantena: un’artista è positivo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020)-19, stop forzato per il coro dia Roma. Un’artista, infatti, è risultato positivo al coronavirus. Adesso cambia il programma settimanale con una modifica per il concerto in programma nel fine settimana. Il Coro di, una delle principali orchestre italiane, è attualmente inpreventiva per dieci giorni. Il-19 non … L'articolo-19, coro diin: un’artista è positivo proviene da Inews.it.

