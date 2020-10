Cinghiali, in 18 mesi le gabbie hanno catturato 400 esemplari: tutti macellati (Di lunedì 19 ottobre 2020) Emergenza Cinghiali, Coldiretti in piazza: 'Facciamoli abbattere ai produttori' 7 novembre 2019 Cinghiali, gli agricoltori possono vendere gli animali catturati: esulta Coldiretti 28 dicembre 2019 ... Leggi su romatoday (Di lunedì 19 ottobre 2020) Emergenza, Coldiretti in piazza: 'Facciamoli abbattere ai produttori' 7 novembre 2019, gli agricoltori possono vendere gli animali catturati: esulta Coldiretti 28 dicembre 2019 ...

Il protocollo firmato tra Regione e Comune ha portato alla cattura di 400 animali. Gubbiotti (RomaNatura): “Com’era previsto dall’accordo, li abbiamo tutti avviati alle aziende di trasformazione” ...

Cinghiali, Cai: «In Cilento no a bracconaggio e caccia senza regole»

di Luigi Martino Sull’emergenza cinghiali presente nel Parco Nazionale del Cilento ed aree ad esso contigue, il presidente del CAI Cilentano Andrea Scagano ribadisce «la contrarietà al bracconaggio e ...

