Caso di coronavirus nella scuola di via Vignola a Olbia, 4 classi in quarantena (Di lunedì 19 ottobre 2020) , Visited 267 times, 267 visits today, Notizie Simili: Studenti disabili dimenticati alla riapertura delle… A Santa Teresa confermato il Caso di coronavirus per… La fase 2 sta per ... Leggi su galluraoggi (Di lunedì 19 ottobre 2020) , Visited 267 times, 267 visits today, Notizie Simili: Studenti disabili dimenticati alla riapertura delle… A Santa Teresa confermato ildiper… La fase 2 sta per ...

StefaniaPetyx : È l’unico caso di #coronavirus in cui temo più per il virus! Forza Antonio ?? #AntonioRicci #forzaAntonio… - rtl1025 : ?? Record di contagi in Italia per il #Coronavirus: in 24 ore registrati 7.332 casi. Il dato più alto prima di oggi… - bananaforaeuro : RT @LTHQItaly: ~•??| #louisinrome è al secondo posto in tendenza su Twitter. In ogni caso vi ricordiamo che la data a Roma è già esistente,… - _fake__betch_ : RT @LTHQItaly: ~•??| #louisinrome è al secondo posto in tendenza su Twitter. In ogni caso vi ricordiamo che la data a Roma è già esistente,… - DEA99836005 : RT @LTHQItaly: ~•??| #louisinrome è al secondo posto in tendenza su Twitter. In ogni caso vi ricordiamo che la data a Roma è già esistente,… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso coronavirus Olbia, caso di coronavirus nella scuola di via Vignola: 4 classi in quarantena Gallura Oggi In Campania i positivi al Covid-19 salgono per 1.593 casi e 21 morti in più. Le tabelle

I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 16.865 (+1.175) contro i 24.443 dall’inizio della pandemia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso alle ore 17 l’agg ...

COVID-19, ORDINANZA N. 81: SI CONFERMANO MISURE DI PREVENZIONE

19/10/2020 - Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato l’Ordinanza n. 81 con la quale vengono confermate le disposizioni delle precedenti. Salva ogni ulteriore determinazione in ...

I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 16.865 (+1.175) contro i 24.443 dall’inizio della pandemia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso alle ore 17 l’agg ...19/10/2020 - Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato l’Ordinanza n. 81 con la quale vengono confermate le disposizioni delle precedenti. Salva ogni ulteriore determinazione in ...