Belen dimentica Stefano | “Bisogna continuare a sognare”

(Di lunedì 19 ottobre 2020)Rodriguez ha ritrovato la serenità e la felicità con Antonino, mettendo da parte la sua storia con. L’inizio dell’estate è stata traumatica perRodriguez. Al termine del lockdown, infatti, lei eDe Martino hanno deciso di prendere strade differenti, separandosi di fatto per la seconda volta. Un duro colpo per entrambi, … L'articolo: “Bisognaa sognare” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Belen dimentica

ViaggiNews.com

Belen Rodriguez ha ritrovato la serenità e la felicità con Antonino, mettendo da parte la sua storia con Stefano. L’inizio dell’estate è stata traumatica per Belen Rodriguez. Al termine del lockdown, ...Belen Rodriguez è di nuovo felice con Antonino Spinalbese e Stefano de Martino cambia look. Il conduttore di Made In Sud e la showgirl si sono detti addio dopo un clamoroso ritorno di fiamma e una lov ...