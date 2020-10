Annullati i mercatini di Natale 2020 a Trento: rischio troppo elevato (Di lunedì 19 ottobre 2020) mercatini di NataleIl Comune di Trento ha deciso di rinunciare ai consueti mercatini di Natale 2020: la 27esima edizione, quindi, non si terrà per quest’anno. Il rischio contagio da Covid-19 è troppo elevato e per tale motivo il consueto appuntamento non avrà luogo nella città simbolo del periodo natalizio. Al momento rimangono invece confermati i mercatini di Bolzano e Merano che si svolgeranno, comunque, con ingressi contingentati e orari scaglionati. Trento, mercatini di Natale 2020 Annullati Il nuovo Dpcm del premier Conte prevede la sospensione delle sagre e delle fiere a livello locale, ma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 ottobre 2020)diIl Comune diha deciso di rinunciare ai consuetidi: la 27esima edizione, quindi, non si terrà per quest’anno. Ilcontagio da Covid-19 èe per tale motivo il consueto appuntamento non avrà luogo nella città simbolo del periodo natalizio. Al momento rimangono invece confermati idi Bolzano e Merano che si svolgeranno, comunque, con ingressi contingentati e orari scaglionati.diIl nuovo Dpcm del premier Conte prevede la sospensione delle sagre e delle fiere a livello locale, ma ...

I tradizionali mercatini di Natale a Trento verranno rivisti e riprogettati per la sicurezza nel rispetto del decreto. La festa si farà comunque, anche senza le storiche bancarelle.

