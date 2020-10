Ambulatorio al freddo Niente visite a Foppolo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ambulatorio al freddo e il medico rimanda a casa i pazienti. È successo mercoledì scorso nei locali del municipio di Foppolo dove, una volta a settimana, riceve il dottor Walter Vanini. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 19 ottobre 2020)ale il medico rimanda a casa i pazienti. È successo mercoledì scorso nei locali del municipio didove, una volta a settimana, riceve il dottor Walter Vanini.

Prinspirit_1412 : Padre mi ha fatta uscire perché sono “la più giovane e meno malata” per controllare se la sua dottoressa avesse aff… - LucidaLyrae : E significa anche che io dovevo essere in ambulatorio un'ora fa e sto qua al freddo ad aspettare che finiscano di g… - AugeBotCmd : RT @lameduck1960: @EnricoLetta @SkyTG24 La telemedicina è in auge da decenni. Nel senso che ti curano per telefono. 'Ha la febbre a 40? Fac… - robymark1 : RT @lameduck1960: @EnricoLetta @SkyTG24 La telemedicina è in auge da decenni. Nel senso che ti curano per telefono. 'Ha la febbre a 40? Fac… - lameduck1960 : @EnricoLetta @SkyTG24 La telemedicina è in auge da decenni. Nel senso che ti curano per telefono. 'Ha la febbre a 4… -

Ultime Notizie dalla rete : Ambulatorio freddo “Ambulatorio non sanificato e al freddo”, il medico manda a casa i pazienti BergamoNews.it Covid19, Fismu: i medici di famiglia in affanno, rischiamo un altro lockdown

ROMA - "Il sistema di prevenzione e il tracciamento dei contagi già in crisi, gli ospedali sotto pressione, la rete dei piccoli ambulatori dei medici di famiglia in affanno, superata dall'emergenza e ...

“Ambulatorio non sanificato e al freddo”, il medico manda a casa i pazienti

Mercoledì il medico di base Walter Vanini si è rifiutato di esercitare: "Situazione segnalata in municipio, non vorrei dover sospendere l'attività" ...

ROMA - "Il sistema di prevenzione e il tracciamento dei contagi già in crisi, gli ospedali sotto pressione, la rete dei piccoli ambulatori dei medici di famiglia in affanno, superata dall'emergenza e ...Mercoledì il medico di base Walter Vanini si è rifiutato di esercitare: "Situazione segnalata in municipio, non vorrei dover sospendere l'attività" ...