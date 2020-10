Watch Dogs Legion a rischio leak | gli hacker minacciano di diffondere il codice sorgente

Leggi su eurogamer

(Di domenica 18 ottobre 2020)sarà pubblicato il prossimo 29 ottobre su Xbox One, PS4 e PC, con una versione next-gen prevista poco più avanti. Doveva essere un lancio pulito e senza problemi, ma un gruppo diha deciso di guastare i piani di Ubisoft.Stando a quanto riportato da ZDNet, un team di pirati informatici, noto come Egregor, è riuscito ad infiltrarsi nelle reti private di Ubisoft e Crytek, rubando svariati dati preziosi. Fra questi dati, a quanto pare, è presente anche ildi.Egregor ora si trova nella posizione di ricattare Ubisoft e, per dimostrare che dicono il vero, avrebbero pubblicato circa 20MB di quelnel loro portare privato del dark web. ...