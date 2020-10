'Verissimo' segna il record della stagione e si attesta al vertice di fascia (Di domenica 18 ottobre 2020) record stagionale per 'Verissimo' che con 2.499.000 spettatori totali e uno share del 18.59% , che cresce al 19.19% di share sul target commerciale,, si attesta anche questa settimana al vertice di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 18 ottobre 2020)stagionale per '' che con 2.499.000 spettatori totali e uno share del 18.59% , che cresce al 19.19% di share sul target commerciale,, sianche questa settimana aldi ...

BlogSocialTv1 : Ieri pomeriggio Canale5 con #Verissimo segna 2.499.000 spettatori al 18.6% share giri di Valzer 2.300.000 al 16… - PrinsYaman : RT @alessiarugge_96: Verissimo segna in nomi che devi invitare nelle prossime settimane ahahahah allora: Özge Gürel, Serkan Çayoglu, Hande… - biondoeirama : RT @alessiarugge_96: Verissimo segna in nomi che devi invitare nelle prossime settimane ahahahah allora: Özge Gürel, Serkan Çayoglu, Hande… - RobertaB21 : RT @alessiarugge_96: Verissimo segna in nomi che devi invitare nelle prossime settimane ahahahah allora: Özge Gürel, Serkan Çayoglu, Hande… - tulipaola : RT @alessiarugge_96: Verissimo segna in nomi che devi invitare nelle prossime settimane ahahahah allora: Özge Gürel, Serkan Çayoglu, Hande… -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo segna "Verissimo" segna il record della stagione e si attesta al vertice di fascia TGCOM Osservatorio Polimi: nel turismo l’eCommerce segna un -56% sul 2019

Gli effetti della pandemia frenano gli acquisti nel settore del Turismo nel 2020, ma non il desiderio di viaggiare degli italiani nel medio e lungo termine. Secondo l’Osservatorio Innovazione Digitale ...

"Verissimo" segna il record della stagione e si attesta al vertice di fascia

Record stagionale per “Verissimo” che con 2.499.000 spettatori totali e uno share del 18.59% (che cresce al 19.19% di share sul target commerciale), si attesta anche questa settimana al vertice di fas ...

Gli effetti della pandemia frenano gli acquisti nel settore del Turismo nel 2020, ma non il desiderio di viaggiare degli italiani nel medio e lungo termine. Secondo l’Osservatorio Innovazione Digitale ...Record stagionale per “Verissimo” che con 2.499.000 spettatori totali e uno share del 18.59% (che cresce al 19.19% di share sul target commerciale), si attesta anche questa settimana al vertice di fas ...