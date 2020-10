Temptation Island anticipazioni | Colpo di scena sorprendente un mese dopo (Di domenica 18 ottobre 2020) Le anticipazioni di Temptation Island svelano un grande Colpo di scena durante gli incontri un mese dopo la trasmissione. Cosa è successo alle coppie? L’ultima puntata di Temptation Island sarà davvero imperdibile, soprattutto perché si promettono grandi colpi di scena. Non sarà una puntata come le altre, perché avremo due falò di confronto finale e poi un … L'articolo Temptation Island anticipazioni Colpo di scena sorprendente un mese dopo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 18 ottobre 2020) Ledisvelano un grandedidurante gli incontri unla trasmissione. Cosa è successo alle coppie? L’ultima puntata disarà davvero imperdibile, soprattutto perché si promettono grandi colpi di. Non sarà una puntata come le altre, perché avremo due falò di confronto finale e poi un … L'articolodiunproviene da www.meteoweek.com.

samantaballini : @MasterAb88 Io spero ancora nel serale visto che martedì finirà Temptation Island!?????????????? - smileybabygirl_ : Raga ditemi che non sono l' unica che purtroppo si sta perdendo gli episodi di temptation island... - Giulicat1512 : RT @angy52: Ma sinceramente vedete differenze di tasso di idiozia tra chi non mette la mascherina e chi segue Temptation Island o Grande fr… - angy52 : Ma sinceramente vedete differenze di tasso di idiozia tra chi non mette la mascherina e chi segue Temptation Island o Grande fratello? - ModugnoMassimo : ho un record da guiness, non ho mai visto: 1) san remo 2 ) gf vip o non vip 3) isola dei famosi 4) temptation island e cazzate varie -