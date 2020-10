Spari in centro a Reggio Emilia, c’è anche un ferito grave (Di domenica 18 ottobre 2020) Il teatro di questi Spari è piazza del Monte, nel cuore della città Emiliana. Tre sono le persone ferite, tra cui una trasportata con urgenza all’ospedale di Santa Maria Nuova. Una notte di vera follia in cui si è rischiato di far scappare il morto. È questa, in sintesi, la descrizione di quanto è accaduto … L'articolo Spari in centro a Reggio Emilia, c’è anche un ferito grave proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 18 ottobre 2020) Il teatro di questi&e; piazza del Monte, nel cuore della citt&ana. Tre sono le persone ferite, tra cui una trasportata con urgenza all’ospedale di Santa Maria Nuova. Una notte di vera follia in cui si &e; rischiato di far scappare il morto. &E; questa, in sintesi, la descrizione di quanto &e; accaduto … L'articoloin, c’&eunproviene da www.meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : Spari in centro a Reggio Emilia, 3 feriti - CdT_Online : Altri due giovani sarebbero rimasti feriti - Ad aprire il fuoco un ragazzo dopo una discussione - angiuoniluigi : RT @Corriere: Reggio Emilia, spari tra la folla in centro dopo una lite: tre feriti - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Spari in centro a Reggio Emilia, 3 feriti -