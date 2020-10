Spadafora: «Dpcm? Ci stiamo battendo per lo sport» (Di domenica 18 ottobre 2020) Vincenzo Spadafora, ministro dello sport, ha parlato così dell’attuale situazione nello sport in Italia dettata dal Coronavirus A margine dell’evento Tennis & Friends, il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha fatto luce sull’attuale situazione in Italia dettata dall’emergenza Coronavirus. Le sue parole riprese da Calcio e Finanza. «Sono convinto che lo sport sia un motore di ripartenza ed ecco perché in queste ore ci stiamo battendo affinché, in sicurezza e nel rispetto di protocollo rigidi, lo sport possa continuare il più possibile». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Vincenzo, ministro dello, ha parlato così dell’attuale situazione nelloin Italia dettata dal Coronavirus A margine dell’evento Tennis & Friends, il ministro delloVincenzoha fatto luce sull’attuale situazione in Italia dettata dall’emergenza Coronavirus. Le sue parole riprese da Calcio e Finanza. «Sono convinto che losia un motore di ripartenza ed ecco perché in queste ore ciaffinché, in sicurezza e nel rispetto di protocollo rigidi, lopossa continuare il più possibile». Leggi su Calcionews24.com

FcInterNewsit : Nuovo Dpcm, Spadafora: 'Ci stiamo battendo affinché lo sport possa continuare il più possibile' - zazoomblog : Dpcm: Spadafora lottiamo per far continuare lo sport - #Dpcm: #Spadafora #lottiamo - LuigiBevilacq17 : RT @CalcioFinanza: Spadafora sul #Dpcm: «Lottiamo per far continuare lo sport» - readyplayer1__ : RT @CalcioFinanza: Spadafora sul #Dpcm: «Lottiamo per far continuare lo sport» - sportli26181512 : #Governance #Notizie Spadafora: «Lottiamo per far continuare lo sport»: «Sono convinto che lo sport sia un motore d… -