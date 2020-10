Se la prendono pure con le sagre: Dpcm, l'indiscrezione prima del Conte-show (Di domenica 18 ottobre 2020) Il premier Giuseppe Conte parlerà in televisione alle 18 di domenica 18 ottobre. Intanto si è concluso il vertice tra l'esecutivo e le Regioni sulle misure da adottare nel nuovo Dpcm per cercare di riportare sotto controllo la curva dei contagi da coronavirus. L'inquilino di Palazzo Chigi firmerà in serata, intanto arrivano indiscrezioni piuttosto precise su quella che sarà la nuova stretta: dopo un confronto serrato tra governo, Regioni e Cts, i ristoranti vanno verso la chiusura alle 24. Per bar, pub e altri locali non sarà possibile la vendita non al tavolo a partire dalle 18: si attendono chiarimenti del premier sul numero massimo di sei persone per tavolo e sulle multe per gli esercenti che non rispettano le regole. Inoltre è stato deciso lo stop a sagre e fiere locali nell'ottica di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Il premier Giuseppeparlerà in televisione alle 18 di domenica 18 ottobre. Intanto si è concluso il vertice tra l'esecutivo e le Regioni sulle misure da adottare nel nuovoper cercare di riportare sotto controllo la curva dei contagi da coronavirus. L'inquilino di Palazzo Chigi firmerà in serata, intanto arrivano indiscrezioni piuttosto precise su quella che sarà la nuova stretta: dopo un confronto serrato tra governo, Regioni e Cts, i ristoranti vanno verso la chiusura alle 24. Per bar, pub e altri locali non sarà possibile la vendita non al tavolo a partire dalle 18: si attendono chiarimenti del premier sul numero massimo di sei persone per tavolo e sulle multe per gli esercenti che non rispettano le regole. Inoltre è stato deciso lo stop ae fiere locali nell'ottica di ...

Ultime Notizie dalla rete : prendono pure Migliore app per gli amanti della moda e per chi ha buon gusto nel vestire La Gazzetta Siracusana A Trento pure un catanese: «Donna contro un'onda»

Fabio Consoli collabora con case editrici e quotidiani prestigiosi. Adesso una delle sue opere è esposta nello spazio FoyEr, nel capoluogo del Trentino Alto Adige. A MeridioNews racconta cosa lo ispir ...

Ibrahimovic: 'L'esultanza? Un tifoso che mi insultava... Scudetto? Ci crediamo'

La forza di Zlatan Ibrahimovic è nella testa ancor più che nei, preziosissimi, piedi. Se voglio una cosa me la prendo. Se qualcosa mi disturba, fosse pure il coronavirus, la sconfiggo. Hanno chiuso un ...

