Scuole chiuse, presentato ricorso al Tar (Di domenica 18 ottobre 2020) di Erika Noschese Sarà il tribunale amministrativo regionale della Campania a stabilire se annullare, previa sospensione dell'efficacia, l'ordinanza numero 79 con la quale la Regione Campania ha decretato la sospensione di tutte le attività scolastiche di primo e secondo grado, in presenza, favorendo la didattica a distanza. Mentre nella giornata di ieri alcuni genitori hanno protestato dinanzi la prefettura di Salerno, i ricorrenti, difesi dagli avvocati Felice Laudadio, Alberto Saggiomo hanno impugnato l'ordinanza facendo ricorso al Tar in merito alla decisione di sospendere l'attività didattica ed educativa, ove incompatibile con lo svolgimento da remoto, e le riunioni degli organi collegiali in presenza e la sospensione delle attività didattiche nelle Scuole primarie e secondarie.

