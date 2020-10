Reddito di cittadinanza, pagamento di ottobre: ecco quando avverrà (Di domenica 18 ottobre 2020) I beneficiari del Reddito di cittadinanza, a partire dal mese di ottobre 2020, dovranno ritirare la carta presso gli uffici di Poste Italiane per ricevere i pagamenti. Le carte ritirate saranno già cariche... Leggi su feedpress.me (Di domenica 18 ottobre 2020) I beneficiari deldi, a partire dal mese di2020, dovranno ritirare la carta presso gli uffici di Poste Italiane per ricevere i pagamenti. Le carte ritirate saranno già cariche...

AnnalisaChirico : Poiché per qualcuno sarebbero attività ‘non essenziali’, ristoratori parrucchieri&estetisti dovrebbero chiudere? Si… - luigidimaio : Il #17ottobre è la giornata internazionale per la lotta alla povertà. Girando l’Italia, ho avuto modo di ascoltare… - luigidimaio : Il momento è particolare, lo stiamo vedendo tutti. Ma se durante questa pandemia non avessimo avuto il reddito di c… - Ma2Marini : @luigidimaio Fate schifo! Voi che mantenere le mafie, gli assassini e i delinquenti con il reddito di cittadinanza… - angelotesta14 : @PietroIchino È il reddito di cittadinanza allora -