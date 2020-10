(Di domenica 18 ottobre 2020) Covid, De Micheli: sì ad aumento busperpubblico. Verso stretta su orarima solo in alcune aree Segui su affaritaliani.it

Adnkronos : 'Regioni chiedono palestre aperte e locali chiusi alle 24' - romi_andrio : RT @Adnkronos: 'Regioni chiedono palestre aperte e locali chiusi alle 24' - jmmaaarr : Quindi le palestre aperte? Godo senza limiti - Affaritaliani : Palestre aperte, locali chiusi alle 24 Ok a bus turistici per il trasporto - peterkama : niente didattica a distanza , niente chiusura ristoranti prima delle 24 , aperte palestre e piscine -

Ultime Notizie dalla rete : Palestre aperte

Il ministro per gli Affari Regionali Boccia ha convocato un vertice tra governo e regioni al fine di discutere sulle misure da introdurre nel Dpcm.Oggi è il giorno delle nuove misure del dcpm anti-Covid. I governatori: 'Ristoranti chiusi dalle 24 e palestre aperte'. Ma per i locali si va. Covid che stasera il presidente del Consiglio, Giuseppe C ...