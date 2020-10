“Non rispetta la quarentena”. Nina Moric, accusa pesantissima verso Fabrizio Corona: l’ex modella è una furia. Cosa è successo (Di domenica 18 ottobre 2020) I rapporti tra Nina Moric e Fabrizio Corona sono di nuovo ai minimi storici, anzi siamo ormai alle questioni giudiziarie. Dopo la denuncia di Nina nei confronti dell’ex marito per “ingiurie e minacce” e “comportamenti lesivi” nei confronti di Carlos, figlio della coppia, ecco un nuovo capitolo di questa storia sempre più travagliata. L’ex re dei paparazzi ha rivelato negli ultimi giorni di essere positivo al Covid e dunque avrebbe dovuto rispettare l’isolamento per almeno dieci giorni. Secondo la modella croata, invece, Fabrizio avrebbe invitato a casa sua il figlio Carlos, che per giunta è asmatico, mettendone dunque a rischio la salute. “Ho appena chiamato il 112 – ha scritto ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 18 ottobre 2020) I rapporti trasono di nuovo ai minimi storici, anzi siamo ormai alle questioni giudiziarie. Dopo la denuncia dinei confronti dell’ex marito per “ingiurie e minacce” e “comportamenti lesivi” nei confronti di Carlos, figlio della coppia, ecco un nuovo capitolo di questa storia sempre più travagliata. L’ex re dei paparazzi ha rivelato negli ultimi giorni di essere positivo al Covid e dunque avrebbe dovutore l’isolamento per almeno dieci giorni. Secondo lacroata, invece,avrebbe invitato a casa sua il figlio Carlos, che per giunta è asmatico, mettendone dunque a rischio la salute. “Ho appena chiamato il 112 – ha scritto ...

