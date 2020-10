**Manovra: fondo da 4 mld per sostenere settori più colpiti da emergenza coronavirus** (Di domenica 18 ottobre 2020) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - Nella manovra che è stata appena approvata dal Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ci dovrebbe essere una misura che prevede la costituzione di un fondo da 4 miliardi di euro per sostenere i settori maggiormente colpiti dall'emergenza coronavirus. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - Nella manovra che è stata appena approvata dal Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ci dovrebbe essere una misura che prevede la costituzione di unda 4 miliardi di euro permaggiormentedall'coronavirus.

TV7Benevento : **Manovra: fondo da 4 mld per sostenere settori più colpiti da emergenza coronavirus**... - Agenparl : [EC] MANOVRA CASTELLI, “FONDO COSPICUO PER EMERGENZA COVID” - - Agenparl : [AGECO] MANOVRA CASTELLI, “FONDO COSPICUO PER EMERGENZA COVID” - - Frances47226166 : RT @MannaroInAzione: @radiosilvana @reqvenge2020 No fate attenzione sopratutto all'esclusione del Bidè È una manovra mondiale escludere il… - radiosilvana : RT @MannaroInAzione: @radiosilvana @reqvenge2020 No fate attenzione sopratutto all'esclusione del Bidè È una manovra mondiale escludere il… -

Ultime Notizie dalla rete : **Manovra fondo Manovra: fondo da 4 mld per sostenere settori più colpiti da emergenza coronavirus Il Tempo Manovra, stop alle cartelle esattoriali per tutto il 2020

Accordo per rinviare al primo luglio 2021 l'avvio della plastic e della sugar tax. Potrebbero salire gli aiuti per le imprese della ristorazione colpite, idea di sfruttare i fondi non utilizzati dei p ...

Cartelle esattoriali, stop fino a dicembre. Assunzione per 30 mila medici

Altri 4 miliardi per la Sanità. E fondi per la scuola. La manovra si arricchisce di nuovi capitoli per fronteggiare l’emergenza Covid. Mentre si cerca di sciogliere gli ultimi nodi, ...

Accordo per rinviare al primo luglio 2021 l'avvio della plastic e della sugar tax. Potrebbero salire gli aiuti per le imprese della ristorazione colpite, idea di sfruttare i fondi non utilizzati dei p ...Altri 4 miliardi per la Sanità. E fondi per la scuola. La manovra si arricchisce di nuovi capitoli per fronteggiare l’emergenza Covid. Mentre si cerca di sciogliere gli ultimi nodi, ...