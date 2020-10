Liverpool | 100 volte Salah | è il terzo più veloce a raggiungere tale traguardo

Leggi su itasportpress

(Di domenica 18 ottobre 2020) Un derby è sempre speciale ed Everton-non è stato da meno. Tra gol e polemiche, c'è stato modo anche di vedere un bel record. A metterlo a segno è stato Mohamedche con il suo gol è arrivato a quota 100 marcature con la maglia Reds.: 100 gol in 159 partitecaption id="attachment 1038513" align="alignnone" width="764"(getty images)/captionCifra tonda per l'attaccante egiziano delche con la rete messa a segno nel derby contro l'Everton è arrivato a quota 100 gol. Una marcatura che non è servita ai suoi per vincere contro la squadra allenata da Carlo Ancelotti ma che è stata utile all'ex Roma perun importantepersonale. Come ricorda Opta, infatti, ...