LIVE Giro d'Italia 2020, Rivolto-Piancavallo in DIRETTA: fatica ad andar via la fuga

11.54 A guidare il gruppo è la CCC. 11.51 Prosegue il tentativo, ora sono 30" di margine per i dodici al comando. 11.47 Il plotone non sta lasciando spazio agli attaccanti. 11.44 Al momento all'attacco troviamo: 1 7 VENDRAME Andrea +1:26:01 2 14 CHIRICO Luca +1:53:05 3 22 BOARO Manuele +1:35:44 4 36 PADUN Mark +1:10:33 5 74 HAAS Nathan +2:36:30 6 116 NAVARRO Daniel +1:14:22 7 122 DE GENDT Thomas +1:16:16 8 126 HOLMES Matthew +2:09:35 9 148 VILLELLA Davide +48:07 10 163 DENNIS Rohan +1:46:32 11 211 VISCONTI Giovanni +1:30:24 12 218 ZARDINI Edoardo +1:49:10 11.40 Da segnalare che non è partito Molano (UAE) dopo la caduta di ieri. 11.37 Una dozzina di uomini ...

11.34 Prima fase di gara pianeggiante, dunque la prima ora di corsa potrebbe essere percorsa ad altissime velocità. 11.30 Ovviamente lotta per cercare la fuga, gruppo non lascia ...

