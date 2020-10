LIVE Dinamo Sassari-Fortitudo Bologna 70-77 | Serie A basket in DIRETTA | emiliani avanti a metà dell’ultimo quarto

Leggi su oasport

77-80 1/2 di Happ. Viaggio in lunetta per Ethan Happ. 77-79 Spissu in lunetta completa il gioco da tre punti. 76-79 SPISSUUU! In contropiede il play sardo trova canestro e fallo subito. 74-79 2/2 in lunetta per Burnell. Altri tiri liberi in arrivo per la. 72-79 Banks trova la retina al secondo tentativo. 72-77 2/2 in lunetta per Pusica. 70-77 Fantinelli alza il lob: Happ appoggia il +7. 70-75 Pusica firma il -5. 68-75 Rimbalzo fortunato di Happ: Aradori punisce da tre! 68-72 Bilan a segno dopo il rimbalzo offensivo di Burnell. 66-72 Bella giocata di Withers che serve Happ: l'ex Cremona va a bersaglio. 66-70 Assist di Pusica per Bilan, che sigla il -4. 64-70 Sfortunato il tap-out di Withers, che favorisce il contropiede dei sardi: due facili per ...