Inter, cosa succede a Kolarov? Il serbo è irriconoscibile (Di domenica 18 ottobre 2020) La prima volta è scusata, la seconda è un allarme, la terza pone un Interrogativo: cosa succede ad Aleksandar Kolarov? Non è più un caso, è una sequenza: gli errori contro la Fiorentina, l'indecisione ... Leggi su gazzetta (Di domenica 18 ottobre 2020) La prima volta è scusata, la seconda è un allarme, la terza pone unrogativo:ad Aleksandar? Non è più un caso, è una sequenza: gli errori contro la Fiorentina, l'indecisione ...

Inter : ?? | VOCE La cosa che mancherà di più in questo #DerbyMilano è ciò che non ci avete mai fatto mancare: la vostra vo… - FBiasin : Un pensiero ai nuovi acquisti di #Inter e #Milan, che dovranno aspettare ancora un po', per capire che cos'è, quest… - Inter : ?? | ANTEPRIMA Il nostro Alessandro Bastoni ha fatto vedere di cosa è capace in questa anteprima del #DerbyMilano ??… - VincenzoLentin1 : RT @Gazzetta_it: #Kolarov, che succede? 3 partite e tanti errori: il serbo è irriconoscibile #InterMilan #Conte #SerieA - dispera65 : @gianninastar14 @tagliolese65 @Inter Anche io avevo tante aspettative e sappiamo cosa abbiamo fatto lo scorso anno… -