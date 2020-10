Gp Aragon: Nakagami brilla nel warm up, Dovizioso nono (Di domenica 18 ottobre 2020) ALCANIZ - Takaaki Nakagami stampa il miglior tempo nel warm up della mattina a meno di quattro ore dal via del Gran Premio di Aragon di MotoGP . Il pilota della Honda LCR mette tutti in fila con il ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 ottobre 2020) ALCANIZ - Takaakistampa il miglior tempo nelup della mattina a meno di quattro ore dal via del Gran Premio didi MotoGP . Il pilota della Honda LCR mette tutti in fila con il ...

