Francesco Scianna | tra ciak | musica e pittura | «L’importanza dell’amore in tutto ciò che faccio»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 18 ottobre 2020) La Fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna, la cappella Sansevero a Napoli, la Basilica di San Giovanni e Paolo a Venezia. Opere d’arte meravigliose che bucano l’obiettivo di Francesco Scianna in versione fotografo: nel cortometraggio «Open your eyes», firmato da Gabriele Muccino per Azimut Yachts e in scena alla Festa del Cinema di Roma, l’attore siciliano veste infatti i panni di un reporter che, per corteggiare la sua editor, le invia immagini dall’Italia: «È un sorta di ricerca del bello, che potenzialmente credo sia infinita», ci rivela in occasione della presentazione di Magellano 25, la barca sulla quale sono state girate le scene finali. «Tra l’altro il mio percorso d’artista mi ha spinto a trovare il bello anche nelle piccole cose».