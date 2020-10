F1, Wolff: "La Mercedes non lascerà la Formula 1" (Di domenica 18 ottobre 2020) ROMA - 'Mercedes non lascerà la F1, anzi: il telaio, il nome del team e le persone che fanno parte della squadra saranno sempre Mercedes. Tuttavia, oltre a questo siamo anche AMG: lo rappresentiamo in ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 ottobre 2020) ROMA - 'non; la F1, anzi: il telaio, il nome del team e le persone che fanno parte della squadra saranno sempre. Tuttavia, oltre a questo siamo anche AMG: lo rappresentiamo in ...

ilgladiatore36 : RT @Graftechweb: F1 – Wolff: “Più spazio per AMG, Mercedes non lascerà la F1” - News_Auto_cars : F1 – Wolff: “Più spazio per AMG, Mercedes non lascerà la F1” - Graftechweb : F1 – Wolff: “Più spazio per AMG, Mercedes non lascerà la F1” - newseffe1 : F1 – Wolff: “Più spazio per AMG, Mercedes non lascerà la F1” - motorboxcom : #F1 Nel 2016 #Mercedes e #RedBull erano arrivate vicine a un accordo, mentre per il 2022 non ci sono possibilità di… -

Ultime Notizie dalla rete : Wolff Mercedes Formula 1: Toto Wolff e i motivi che escludono una fornitura di motori Mercedes alla Red Bull Motorbox F1, Wolff non ha dubbi: "La Mercedes resterà nel Circus"

ROMA - Toto Wolff sgombera il tavolo dai dubbi di molti sul futuro della Mercedes in Formula 1. Il team principal austriaco ha confermato che la scuderia non lascerà il Circus, piuttosto ci saranno ...

F1 – Wolff: “Più spazio per AMG, Mercedes non lascerà la F1”

Il manager austriaco ha confermato per l'ennesima volta l'impegno all'interno del circus della casa tedesca, specificando il nuovo ruolo che il brand AMG andrà ad assumere.

ROMA - Toto Wolff sgombera il tavolo dai dubbi di molti sul futuro della Mercedes in Formula 1. Il team principal austriaco ha confermato che la scuderia non lascerà il Circus, piuttosto ci saranno ...Il manager austriaco ha confermato per l'ennesima volta l'impegno all'interno del circus della casa tedesca, specificando il nuovo ruolo che il brand AMG andrà ad assumere.