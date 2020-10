Coronavirus | Aefi “Le fiere non vanno fermate”

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Siamo sconcertati dalle indicazioni del CTS che suggerisce la limitazione temporanea alla fruizione di eventi a grande aggregazione di pubblico, tra cuie congressi”. Lo afferma in una nota Maurizio Danese, presidente di, l'Associazione che riunisce 40 operatori fieristici nazionali.“Lehanno protocolli molto rigidi in materia di salute e sicurezza, validati dallo stesso CTS, che vengono rispettati in ogni fase della manifestazione, compresi allestimenti e disallestimenti. Inoltre lesono agevolate dai grandi spazi in cui si svolgono che permettono di garantire un distanziamento di ben oltre due metri, senza dimenticare la ridotta partecipazione a seguito della pandemia – prosegue Danese -. Dalla riapertura del 1° settembre, tutte le ...