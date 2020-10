Claudia Gerini, fascino inconfondibile con in mano la “dolcezza” – FOTO (Di domenica 18 ottobre 2020) Incantevole primo piano per l’attrice Claudia Gerini, in posa affascinante con in braccio un amico di famiglia davvero speciale La famosissima attrice romana, Claudia Gerini sta spopolando con una buona “fetta” di consensi, sui social network. Il suo fascino non è sicuramente un fattore nuovo agli occhi dei follower, già dagli anni novanta, quando “stracciava” … L'articolo Claudia Gerini, fascino inconfondibile con in mano la “dolcezza” – FOTO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 18 ottobre 2020) Incantevole primo piano per l’attrice, in posa affascinante con in braccio un amico di famiglia davvero speciale La famosissima attrice romana,sta spopolando con una buona “fetta” di consensi, sui social network. Il suonon è sicuramente un fattore nuovo agli occhi dei follower, già dagli anni novanta, quando “stracciava” … L'articolocon inla “dolcezza” –proviene da YesLife.it.

GianlucaMitri : RT @RBcasting: Iniziate a Roma le riprese di 'Per tutta la vita', il nuovo film di Paolo Costella. Con Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Caro… - elvireadele : Alessandro Roia Gustavo Garian o George Caron? Serena Rossi Elizabeth? Claudia Gerini la madre di Eva? Roberto Cit… - claudia_gln : @Death35902652 Aaah è la versione in moto di ' o famo strano? Cientoottanta? No duevvventi' Solo che è andata male… - RBcasting : Il teaser trailer di 'Diabolik' dei Manetti Bros., con Luca Marinelli, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Alessandro… - Ggmar00 : Claudia Gerini e Miriam Leone nello stesso film, sono pronta a schiattare dopo averlo visto -

Ultime Notizie dalla rete : Claudia Gerini "Mancino Naturale": Latina è location del nuovo film con Claudia Gerini LatinaToday Arriva sugli schermi il primo trailer di ‘Diabolik’

01 Distribution ha presentato il primo teaser trailer di Diabolik, incentrato sul personaggio dei fumetti creato da Angela e Lucia Giussani. Diretto dai Manetti Bros., il film uscirà nelle sale cinema ...

Diabolik: primo trailer del film dei Manetti Bros. (Al cinema dal 31 dicembre)

Luca Marinelli è Diabolik in un nuovo adattamento live-action dei Manetti Bros. ispirato al fumetto Angela e Luciana Giussani.

01 Distribution ha presentato il primo teaser trailer di Diabolik, incentrato sul personaggio dei fumetti creato da Angela e Lucia Giussani. Diretto dai Manetti Bros., il film uscirà nelle sale cinema ...Luca Marinelli è Diabolik in un nuovo adattamento live-action dei Manetti Bros. ispirato al fumetto Angela e Luciana Giussani.