Che Tempo Che Fa | ospiti e anticipazioni 18 ottobre 2020

Leggi su cubemagazine

(Di domenica 18 ottobre 2020) CheChe Fa torna stasera in tv domenica 18su Rai 3 in prima serata alle 20:00. Di seguitodi oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Nuovo appuntamento, domenica 18, a partire dalle 20.00, su Rai3, con CheChe Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Mago Forest, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano.della puntata il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e, in esclusiva tv, la star hollywodiana Jane Fonda: vincitrice di 2 Oscar, 7 Golden Globe, 1 Emmy Award, due Premi BAFTA, un David di Donatello e il Leone d’oro ...