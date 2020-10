(Di domenica 18 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Via libera dal Consiglio dei Ministri al Documentotico diper il 2021 che viene trasmesso alla Commissione europea e alladelle.Il Cdm, su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha infatti approvato il disegno di legge per ildi previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e ilpluriennale per il triennio 2021-2023.Il provvedimento trova la sua traduzione sul piano contabile nel Documentotico diper il 2021 che viene quindi trasmesso alla Commissione europea.“Il disegno di legge – spiega Palazzo Chigi nel comunicato diffuso dopo il Cdm – prevede una significativa ...

Italpress : Cdm vara il Programma di Bilancio e proroga le scadenze fiscali - CorriereCitta : Cdm vara il Programma di Bilancio e proroga le scadenze fiscali -

Il Cdm, su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha infatti approvato il disegno di legge per il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e il ...ROMA, 18 OTT - Arrivato nella notte da parte del Cdm il via libera "salvo intese" alla Manovra. In arrivo un fondo-Covid da 4 miliardi per il sostegno ai settori più colpiti dalla pandemia. Azzerati p ...