Cavese | è notte fonda | al “Lamberti” la Viterbese la chiude nel primo tempo

(Di domenica 18 ottobre 2020)di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa)- Cade in casa lache lascia l’intera posta in palio alladi mister Maurizi. Due novità tra i metelliani rispetto alla vigilia: ci sono Migliorini e Senesi dal 1′. Ilha vinto il ballottaggio con Favasuli in mezzo al campo mentre l’attaccante di proprietà del Venezia è stato preferito a Nunziante. Larisponde col 3-5-2 ed il tandem formato da Tounkara e Rossi che alla fine decideranno la sfida in terra campana. Terreno di gioco in pessime condizioni per via delle ultime giornate di pioggia caduta sulla città di Cava de’ Tirreni. La cronaca. Gli ospiti passano alla prima occasione: Urso parte sul filo del fuorigioco dalla sinistra, si beve Tazza e mette al centro ...

Ultime Notizie dalla rete : Cavese notte

Noi Notizie

C'è chi - disperato - non dorme più la notte, ma non sono quei tifosi che andavano in 70.000 a vedere Milan-Cavese in serie B, no: no, non sono loro. Non sono quelli che hanno vissuto Felice Colombo, ...