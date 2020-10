Verissimo, Eva Grimaldi a cuore aperto su Gabriel Garko: “Era l’amore vero” (Di sabato 17 ottobre 2020) Il coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip ha scoperchiato un vero e proprio vaso di Pandora. Non solo la finta relazione tra l’attore e Adua Del Vesco, considerati una coppia anni fa, ma un’altra importante rivelazione è pronta ad aggiungere un ulteriore tassello all’intricata vicenda. A Verissimo Eva Grimaldi racconta tutta la verità sul suo reale rapporto con Garko. Gabriel Garko: tutta la verità di Eva Grimaldi Al Grande Fratello Vip è andato in onda, qualche settimana fa, il coming out di Gabriel Garko. Nell’occasione di una visita speciale all’ex compagna di set Adua Del Vesco, durante la quale le ha dedicato una lettera, l’attore ha ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 17 ottobre 2020) Il coming out dial Grande Fratello Vip ha scoperchiato un vero e proprio vaso di Pandora. Non solo la finta relazione tra l’attore e Adua Del Vesco, considerati una coppia anni fa, ma un’altra importante rivelazione è pronta ad aggiungere un ulteriore tassello all’intricata vicenda. AEvaracconta tutta la verità sul suo reale rapporto con: tutta la verità di EvaAl Grande Fratello Vip è andato in onda, qualche settimana fa, il coming out di. Nell’occasione di una visita speciale all’ex compagna di set Adua Del Vesco, durante la quale le ha dedicato una lettera, l’attore ha ...

