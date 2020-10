Usa 2020: oltre 25 mln hanno gia' votato, e' record (Di sabato 17 ottobre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 17 OTT - A diciassette giorni dalle elezioni presidenziali in Usa, oltre 25 milioni di americani hanno gia' votato in persona o attraverso il voto per posta. Sono gli ultimi dati ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 ottobre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 17 OTT - A diciassette giorni dalle elezioni presidenziali in Usa,25 milioni di americanigia'in persona o attraverso il voto per posta. Sono gli ultimi dati ...

repubblica : 'Lei è il presidente, non lo zio pazzo'. Chi è Savannah Guthrie, la conduttrice che ha messo all'angolo Trump - Agenzia_Ansa : #Usa2020: #Biden vince il duello a distanza, boomerang per #Trump. The Donald mai così in difficoltà, moderatrice s… - disinformatico : Il presidente USA ha condiviso su Twitter una notizia inventata credendo che sia vera - VaniaDelli : RT @beretta_g: Come accade negli USA, le #armi illegali spesso provengono da Stati dove il possesso legale di armi è diffuso. In Europa è c… - OpalBrescia : RT @beretta_g: Come accade negli USA, le #armi illegali spesso provengono da Stati dove il possesso legale di armi è diffuso. In Europa è c… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa 2020 Usa 2020: corsa alle urne, è record per il voto anticipato la Repubblica Ecco la nuova giunta regionale veneta: tutti i nomi degli assessori

«Ho fatto una scelta iniziale di austerità: abbiamo chiuso la legislatura in otto, proviamo a riaprire la nuova in otto». Lo ha detto il Presidente del Veneto Luca Zaia, annunciando i nomi della nuova ...

SBK, Gara-1 in Portogallo: Rea campione del mondo

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...

«Ho fatto una scelta iniziale di austerità: abbiamo chiuso la legislatura in otto, proviamo a riaprire la nuova in otto». Lo ha detto il Presidente del Veneto Luca Zaia, annunciando i nomi della nuova ...Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...