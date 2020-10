Roma, cinghiali uccisi dalla polizia in un parco giochi: la protesta degli animalisti (Di sabato 17 ottobre 2020) Sono stati prima narcotizzati e poi uccisi la mamma cinghiale e i sei cuccioli che ormai da 24 ore si aggiravano per il parco giochi di via Gregorio VII a Roma . Gli animali erano stati attirati dai ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 17 ottobre 2020) Sono stati prima narcotizzati e poila mamma cinghiale e i sei cuccioli che ormai da 24 ore si aggiravano per ildi via Gregorio VII a. Gli animali erano stati attirati dai ...

rubio_chef : Nella notte la Polizia Provinciale (WTF? Non bastava quella normale?), nel giardino Mario Moderni di @Roma, ha prim… - Corriere : Roma, famiglia di cinghiali uccisa davanti alla folla. Brambilla: «Denuncerò il Comune» - SkyTG24 : Sette cinghiali abbattuti in un parco di #Roma, rabbia degli animalisti - LLLloyd1 : RT @Corriere: Roma, famiglia di cinghiali uccisa davanti alla folla. Brambilla: «Denuncerò il Comune» - RosannaMarani : Cinghiali uccisi a Roma, l’Enpa: “Una vergogna! Chiediamo accesso agli atti per accertare le responsabilità e siamo… -