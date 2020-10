Nuovo Dpcm ottobre 2020 nelle prossime ore: coprifuoco alle 22, chiusura palestre e centri estetici (Di sabato 17 ottobre 2020) Potrebbe arrivare già nella giornata di oggi, sabato 17 ottobre 2020, il Nuovo Dpcm del governo con misure anti coronavirus più rigorose: le restrizioni, che avranno validità immediata, sono mirate a ridurre i contagi da Covid-19 sempre più preoccupanti nelle ultime ore. Tra i provvedimenti, coprifuoco per l’intero territorio nazionale alle 22 e chiusura anticipata di tutte le attività quali bar, ristoranti e pub entro lo stesso orario. Leggi anche >> Nuovo Dpcm feste, cosa significa che non possono esserci più di sei persone in casa Dpcm ottobre 2020: coprifuoco nazionale per le ... Leggi su urbanpost (Di sabato 17 ottobre 2020) Potrebbe arrivare già nella giornata di oggi, sabato 17, ildel governo con misure anti coronavirus più rigorose: le restrizioni, che avranno validità immediata, sono mirate a ridurre i contagi da Covid-19 sempre più preoccupantiultime ore. Tra i provvedimenti,per l’intero territorio nazionale22 eanticipata di tutte le attività quali bar, ristoranti e pub entro lo stesso orario. Leggi anche >>feste, cosa significa che non possono esserci più di sei persone in casanazionale per le ...

CottarelliCPI : E' in arrivo un nuovo DPCM. Una preghiera. Che sia un po' meno complicato da capite di quello del 13 ottobre (alleg… - fanpage : Coprifuoco alle 22, chiuse palestre e centri estetici. Nuovo Dpcm in arrivo: - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, tra domani e lunedì un nuovo dpcm. Tra le ipotesi sul tavolo un coprifuoco, a partire dalle 22 o dall… - SkyTG24 : Coronavirus, verso un nuovo Dpcm: ipotesi coprifuoco in settimana dalle 22 o 23 - casertafocus : LA NUOVA STRETTA DEL GOVERNO – Coprifuoco alle 22, smart working e stop a sport dilettantistico e ad eventi LE LINE… -