Napoli Atalanta, confermati i mille spettatori nonostante l'aumento dei contagi (Di sabato 17 ottobre 2020) Il match tra Napoli e Atalanta, in programma questo pomeriggio alle ore 15.00 vedrà la presenza di 1000 spettatori Come riporta La Repubblica, è confermata la presenza di mille tifosi al San Paolo per Napoli-Atalanta nonostante la forte impennata di contagi da Covid-19 in settimana. Quindi alle 15 a Fuorigrotta ci sarà anche il pubblico. I biglietti non sono in vendita, come al solito sono stati distribuiti a mo' di invito ai tanti sponsor del club.

