MotoGP, le qualifiche del GP di Aragon: Quartararo in pole position. Fabio Quartararo in pole position. Vinales e Crutchlow in prima fila. ALCANIZ (SPAGNA) – MotoGP, le qualifiche del GP di Aragon. Secondo giorno in pista per i piloti, che saranno impegnati in uno degli ultimi weekend della stagione. Assenti Valentino Rossi e Tony Arbolino (Moto3) per l'emergenza coronavirus. Dominio Yamaha – La pole position è stata conquistata da Fabio Quartararo. Il francese e leader del Mondiale è riuscito a conquistare il primo posto davanti a Maverick Vinales e Cal Crutchlow. Da segnalare il quarto crono di Morbidelli. Ancora in difficoltà Andrea Dovizioso che partirà dalla ...

