Morte Santelli: dopo Castellaro altri insulti sui social (Di sabato 17 ottobre 2020) altri post d’odio sui social contro Jole Santelli dopo quelli dell’attivista del M5s Castellaro. Forza Italia valuta un’interrogazione parlamentare Non solo il post dell’attivista M5s e insegnante di Genova, Paola Castellaro. A esultare, incredibilmente, dopo la Morte di Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, ci sarebbero altri utenti di Facebook “probabilmente vicino al Movimento”. Lo dice all’Agenzia… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 17 ottobre 2020)post d’odio suicontro Jolequelli dell’attivista del M5s. Forza Italia valuta un’interrogazione parlamentare Non solo il post dell’attivista M5s e insegnante di Genova, Paola. A esultare, incredibilmente,ladi Jole, presidente della Regione Calabria, ci sarebberoutenti di Facebook “probabilmente vicino al Movimento”. Lo dice all’Agenzia… L'articolo Corriere Nazionale.

NicolaPorro : I soliti sciacalli che non si fermano nemmeno di fronte alla morte. E il consueto doppiopesismo di una certa sinist… - virginiaraggi : Cordoglio per la morte di Jole Santelli, presidente della Regione Calabria. Roma è vicina ai familiari in questo momento di grande dolore. - luigidimaio : Una notizia che sconvolge tutti. La morte di Jole Santelli, eletta meno di un anno fa presidente della Regione Cala… - repubblica : Genova, il liceo Pertini censura la prof che esultò per la morte di Jole Santelli - globalistIT : Esultò per la morte di Jole Santelli: azione disciplinare per la prof (attivista M5s) -