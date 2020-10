Mascherine per nascondere droga e ferretto per aprire le manette: l’allarme urgente dell’Interpol (Di sabato 17 ottobre 2020) Il ministero ha inviato una circolare urgente a tutte le questure d’Italia per segnalare i rischi legati all’utilizzo delle Mascherine da parte di arrestati o detenuti Con le Mascherine potrebbe essere addirittura possibile liberarsi delle manette e, quindi, sfuggire ad un arresto. L’allarme con priorità massima è stato diffuso nelle ultime ore dall’Interpol che ha … L'articolo Mascherine per nascondere droga e ferretto per aprire le manette: l’allarme urgente dell’Interpol NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 17 ottobre 2020) Il ministero ha inviato una circolarea tutte le questure d’Italia per segnalare i rischi legati all’utilizzo delleda parte di arrestati o detenuti Con lepotrebbe essere addirittura possibile liberarsi dellee, quindi, sfuggire ad un arresto. L’allarme con priorità massima è stato diffuso nelle ultime ore dall’Interpol che ha … L'articoloperperle: l’allarmedell’Interpol NewNotizie.it.

