Gp Aragon | Morbidelli vola nelle libere 3 | Quartararo cade e serve la barella

ALCANIZ - Franco Morbidelli domina la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon di MotoGP e stampa il tempo di 1.47.859 sul circuito iberico. Il pilota della Petronas si piazza al ...Yamaha domina le libere di Aragon. Cadute per Quartararo e Dovizioso che resta ... A guidare la classifica dei tempi è l’italiano Franco Morbidelli, seguto da Maverick Viñales e Fabio Quartararo.