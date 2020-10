DTM Zolder 2 2020 Gara 1, Rast vince e vola in testa al campionato (Di sabato 17 ottobre 2020) René Rast conquista la prima delle due gare a Zolder di questo week-end del DTM. Il campione in carica, dopo aver già trionfato nel doppio appuntamento belga di settimana scorsa, è riuscito ad imporsi anche oggi, guadagnando i punti necessari per portarsi in vetta al campionato. DTM Zolder 2 2020 Gara 1, ancora Rast Ottima prestazione dunque da parte del pilota tedesco, che già in mattinata ha ottenuto la pole position. Rast ha poi condotto una buona Gara, rimanendo praticamente sempre al comando. Soltanto Robin Frijns è stato in grado di impensierirlo, quando, appena uscito dai box, Rast ha faticato un po’ prima che le gomme nuove entrassero in temperatura. Il pilota ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 ottobre 2020) Renéconquista la prima delle due gare adi questo week-end del DTM. Il campione in carica, dopo aver già trionfato nel doppio appuntamento belga di settimana scorsa, è riuscito ad imporsi anche oggi, guadagnando i punti necessari per portarsi in vetta al. DTM1, ancoraOttima prestazione dunque da parte del pilota tedesco, che già in mattinata ha ottenuto la pole position.ha poi condotto una buona, rimanendo praticamente sempre al comando. Soltanto Robin Frijns è stato in grado di impensierirlo, quando, appena uscito dai box,ha faticato un po’ prima che le gomme nuove entrassero in temperatura. Il pilota ...

Il Campione torna leader con il successo davanti a Frijns ed Habsburg, Aberdein e Scherer in Top5, Müller soffre all'inizio e poi rimonta fino al sesto. Disastro Team Phoenix, male Wittmann e Van Der ...

Zolder 2, qualifica 1

Jacopo Rubino Brilla ancora René Rast a Zolder, dove il DTM replica il round della scorsa settimana: il tedesco ha conquistato il miglior tempo nella Q1 di oggi, aggiudicandosi la quinta ...

