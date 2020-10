Dark Hearts | Annie | La Recensione

(Di sabato 17 ottobre 2020)rimane una delle regine del synthpop, e il suo ultimo albumne è la prova. A dieci anni dall’ultimo lavoro Don’t Stop mantiene alla console un talento e una classe invidiabili. La mancanza diÈ uno dei tesori del synthpop norvegese, così “rara” da aver rilasciato solo due album e costruito uno status solo con quelli. Ma Anne Strand dettase lo può permettere, perché nel synthpop si trova a suo agio e dietro la console sa creare meraviglie. Dispiace che dopo il suo magnum opus Don’t Stop, rilasciato nel 2009, non sia più riuscita a rilasciare nulla eccetto qualche Ep. Eppure non si è fermata, tenendo fede al titolo del lavoro. Nel 2020 la vediamo ritornare dopo un iato più che ...

