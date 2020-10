Coronavirus | la curva dei contagi cresce e fa paua Attessa per le parole di Conte

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 17 ottobre 2020) L’Italia intera osserva col fiato sospeso, carico di ansia e apprensione, ladeidasalire. Nella sola giornata di venerdì il tanto temuto balzo sul tetto dei 10mila nuovi casi giornalieri è stato raggiunto e ora c’è solo una parola nell’aria: Lockdown. Nonostante le rassicurazioni del Premier, che ha scongiurato l’ipotesi peggiore, sono soprattutto le attività commerciali e quelle del ramo della ristorazione a temere il peggio. Mentre è ancora in corso il confronto tra il governo e il Cts, il nuovo bollettino con tutti i dati aggiornati è arrivato. Intato fonti di palazzo Chigi confermano un nuovo Dpcm in arrivo per domenica 18 con annessa conferenza stampa del Presidente del Consiglio. Il ...