Coronavirus, aumentano i positivi in casa Parma: la squadra normalmente in partenza per Udine (Di sabato 17 ottobre 2020) aumentano i casi in casa Parma: nella squadra di calcio sono sei i giocatori positivi al Coronavirus. Dopo il ciclo di tamponi rapidi effettuato nel primo pomeriggio un nuovo atleta è risultato contagiato, ma asintomatico. Previsto dunque per lui l’isolamento, ma il resto della squadra è regolarmente in partenza per Udine, in vista della sfida contro l’Udinese. I giocatori, una volta arrivati ad Udine, si sottoporranno nuovamente al tampone a 24 ore dalla partita. Il risultato sarà noto entro le quattro ore prima del fischio d’inizio.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 17 ottobre 2020)i casi in: nelladi calcio sono sei i giocatorial. Dopo il ciclo di tamponi rapidi effettuato nel primo pomeriggio un nuovo atleta è risultato contagiato, ma asintomatico. Previsto dunque per lui l’isolamento, ma il resto dellaè regolarmente inper, in vista della sfida contro l’se. I giocatori, una volta arrivati ad, si sottoporranno nuovamente al tampone a 24 ore dalla partita. Il risultato sarà noto entro le quattro ore prima del fischio d’inizio.L'articolo MeteoWeb.

sole24ore : #Coronavirus: in #Italia aumentano i nuovi #poveri, passano dal 31 al 45% - petergomezblog : #Coronavirus, 8.804 nuovi casi con 162mila tamponi. I morti sono 83. Aumentano ricoveri: +326. E 40 malati in più i… - fanpage : Donna sui 40 anni con due figli: l'identikit dei 'nuovi poveri' generati dall'emergenza #Covid19 - tuttoggi : Aumentano ancora, anche se in modo più contenuto rispetto ad alcuni... #cronaca #umbria - edigram : RT @Linkiesta: I contagiati a #Montecitorio aumentano ogni giorno. Roberto Fico deve prendere la situazione in mano: cambiate i regolamenti… -