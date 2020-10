Blitz della polizia in un locale di scambisti | niente mascherine e nessun distanziamento

(Di sabato 17 ottobre 2020) Sesso e Covid, il binomio che non funziona . E ancora meno per gli appassionati delle trasgressioni. Undi Firenze ha colto sul fatto undi, il Royal Club Priveé . ...

fanpage : Nessun distanziamento e nessuna mascherina, scatta il blitz nel locale per scambisti - fattoquotidiano : Festa abusiva con 500 persone in un locale del Trevigiano: blitz della polizia e denuncia

Blitz della polizia amministrativa in via delle Caldaie. Sanzionato il titolare. Il motivo è il mancato rispetto dell'ordinanza comunale che vieta la vendita di alcolici da asporto dopo le 21, misura ...“Quanto è accaduto è da irresponsabili” tuona l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Non hanno rispettato le attuali disposizioni anti-Covid gli invitati al matrimonio che si è ...