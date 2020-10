X Factor 2020 | i Melancholia stregano Manuel Agnelli e l' intero studio durante i Bootcamp VIDEO

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Iavevano già ottenuto 4 sìla Audizioni ma il brano Alone presentato nella seconda puntata diha letteralmente stregatoe non solo. Se la seconda puntata dia Xavesse un solo vincitore, allora tutti concorderemmo sui, band perugina che, dopo aver strappato 4 sì senza esitazioni ai giudicile Audizioni, conferma il proprio talento con Alone, altro inedito scelto per la seconda fase di selezioni. La loro esibizione, accorata e potente, ha chiuso ildei Gruppi di. Ihanno conquistato ancora grandi applausi dagli ...