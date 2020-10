Voto '3+' in geometria allo studente con sindrome di Asperger. L'ira della mamma: 'Perché umiliarlo così?' (Di venerdì 16 ottobre 2020) Suo figlio , un ragazzo di 15 anni affetto dalla sindrome di Asperger , un disturbo dello spettro autistico,, ha preso un Voto molto basso, 3 +, in una verifica di geometria . La mamma dello studente, ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Suo figlio , un ragazzo di 15 anni affetto dalladi, un disturbo dello spettro autistico,, ha preso unmolto basso, 3 +, in una verifica di. Ladello, ...

Scuola: 3 in geometria a uno studente con la sindrome di Asperger, la mamma scrive a Mattarella

