Spara alla moglie con un fucile a pompa e la uccide | “Durante il lockdown sono impazzito”

Un venditore di armi ha perso la testa durante il lockdown ed ha ucciso la moglie con un colpo di fucile a pompa. Il 51enne Peter Hartshorne-Jones è sotto processo per aver ucciso la moglie lo scorso maggio. Secondo quanto emerso dalla ricostruzione processuale, l'uomo senza alcuna apparente ragione ha preso il fucile a pompa

