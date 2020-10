Samsung trolla Apple per la mancanza del caricabatterie su iPhone 12

Leggi su wired

(Di venerdì 16 ottobre 2020) (Foto:)Attacco frontale dicon uno sfottò che seppur discreto colpisce proprio dove i rivali hanno abbassato la guardia. Dopo la presentazione dei nuovi12, il tormentone sui social è l’assenza di cuffiette enella confezione dei nuovi melafonini. E il brand coreano ne approfitta per pubblicare un post su Facebook che punzecchia i californiani. “Il tuo Galaxy ti fornisce ciò che cerchi. Dalle basi come il caricatore alla migliore fotocamera, batteria, performance, memoria e anche uno schermo a 120 Hz su uno smartphone”, si può leggere con un riferimento chiaro al confronto tra i nuovi12 e i top di gamma di casa come i recentiGalaxy Note 20. L’assenza di ...