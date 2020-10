Ronaldo replica a Spadafora su Instagram | «Bugie | non ho violato il protocollo» Ma il ministro conferma – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 16 ottobre (Italia/Mondo)Dopo essere risultato positivo al Coronavirus, Cristianoha voluto rassicurare i suoi follower con una diretta su: «Sto bene, sono asintomatico e vi ringrazio per i tanti messaggi di supporto. Spero di tornare presto ad allenarmi e a giocare. La mia famiglia è su un altro piano della casa, non possiamo avere contatti. Ora sto prendendo il sole, anche per far passare la giornata». Poi, in portoghese, ha aggiunto: «Sto rispettando il, non l’ho infranto come qualcuno, in particolare un italiano di cui non voglio fare il nome, ha detto. Tutte». Evidente il riferimento alle parole deldello Sport, Vincenzo. Che ha a sua volta ...