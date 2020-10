Roma: distorsione al ginocchio, stop per Smalling (Di venerdì 16 ottobre 2020) ANSA, - Roma, 16 OTT - Paulo Fonseca lo ha aspettato per tutto il mercato e con ogni probabilità dovrà rimandare ancora la convocazione di Chris Smalling. L'inglese, infatti, ha riportato una lieve ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 ottobre 2020) ANSA, -, 16 OTT - Paulo Fonseca lo ha aspettato per tutto il mercato e con ogni probabilità dovrà rimandare ancora la convocazione di Chris. L'inglese, infatti, ha riportato una lieve ...

