Regione Siciliana a Bruxelles per illustrare il suo modello di esenzione fiscale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Le misure di esenzione fiscale varate dalla Regione Siciliana sono indicate quale riferimento a livello europeo dall'euroBarometro 2020 sulle politiche regionali e locali presentato dal Presidente del Comitato europeo delle Regioni, Apostolos Tzitzikostas e dal Commissario europeo alla coesione e le riforme Elisa Ferreira, oggi in occasione dell'apertura della settimana delle Regioni a Bruxelles. Il rapporto individua, tra le più significative in Europa, le misure economico-finanziarie adottate dalla Regione Siciliana sul piano fiscale. In particolare, ne ha sottolineato la portata per quanto riguarda le esenzioni nei confronti dei cittadini (bollo auto, concessioni etc.) e per l'istituzione del fondo perequativo di 300 milioni

